Lac Blanc : un randonneur imprudent secouru par les gendarmes de montagne, au sommet du rocher Hans

Les gendarmes de montagne de Hohrod ont secouru ce vendredi après-midi au Lac Blanc, un randonneur imprudent. Il s'est aventuré au sommet du rocher Hans, un rocher d'escalade, situé à 80 mètres de hauteur. L'homme qui ne pouvait plus descendre, faute de matériel, a été hélitreuillé.

Les gendarmes du PGM, Peloton de Gendarmerie de Montagne de Hohrod ont secouru un randonneur imprudent originaire du Bas-Rhin ce vendredi après midi au Lac Blanc.Il est monté au sommet du rocher Hans, un rocher d'escalade situé à 80 mètres de hauteur. Il n'a pas pu redescendre, faute d'équipement.

Les gendarmes recommandent d'être équipé avant de s'aventurer sur un rocher d'escalade

L'homme est resté coincé au sommet. Il n'avait pas de baudrier et pas de cordes. L'alerte a été donnée et il a été récupéré sain et sauf par les hommes du PGM, puis hélitreuillé avec l'hélicoptère de la gendarmerie Delta Juliette.

Les gendarmes recommandent la plus grande prudence dans ce secteur. "Si i vous montez, équipez-vous pour pouvoir redescendre,' recommande le Major Philippe Viré, commandant du peloton de gendarmerie de montagne de Hohrod. Surtout ce week-end, alors que l'on annonce deux très belles journées samedi et dimanche.

Les gendarmes pendant l'intervention - PGM de Hohrod - Philippe Viré

L'intervention a duré quarante minutes, elle s'est terminée vers 15 heures 30.