Lac de Paladru : les moteurs de 5 bateaux d'un club de voile dérobés, "on espère pouvoir assurer les stages"

Pourquoi voler ces moteurs ? La question tourne en boucle ce mercredi 20 juillet dans la tête des responsables du club nautique de Charavines, le SPAC. Ils ont découvert ce matin que les moteurs de cinq de leurs bateaux avaient été dérobés pendant la nuit. "Ce matin, à son arrivée, notre moniteur a retrouvé un bateau de sécurité qui flottait sur l'eau, sans moteur", raconte Yann Robin, chef de base de l'école de voile SPAC de Charavines. "Et puis ensuite on a constaté que les moteurs de cinq bateaux avaient été volés dans la nuit : 3 gros moteurs qui vont sur nos bateaux rapides et qui nous servent à encadrer les scolaires ou les cours de voile, et puis 2 petits moteurs de 4 ou 5 chevaux qui vont sur nos bateaux habitables et qui nous permettent de partir du ponton ou d'y revenir lorsqu'il n'y a pas ou peu de vent pour des croisières qui permettent à nos clients de découvrir le lac".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce ne sont pas des moteurs de grande valeur, ils ne valent pas grand chose à la revente, environ 300 euros chacun" souligne Yann Robin. "On aurait des moteurs neufs, ce serait compréhensible, mais là, on ne comprend pas. On est dégouté, on a les larmes aux yeux. Pour remettre à neuf un parc comme celui-là aujourd'hui, c'est 12.000 euros. Nous ne les avons pas". Les responsables du club ont porté plainte ce mercredi à la gendarmerie.

Les cours de voile et les croisières compromis ?

Dans l'urgence, le club a loué un moteur ce mercredi pour assurer les cours des vacanciers, en particulier les 6-11 ans. Un deuxième moteur de location va arriver dans la foulée pour assurer le reste. "Mais je ne sais pas combien de temps on pourra les louer. J'espère qu'on pourra assurer les stages de voile prévus. En revanche, les sorties en croisière sont compromises...", juge Yann Robin.

Cela pourrait de surcroît avoir un impact sur l'emploi. "On maintient trois emplois pendant l'été grâce à cette activité, pendant 5 mois environ, période durant laquelle on accueille 3000 personnes", rappelle le responsable du club nautique.