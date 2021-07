Lac du Bourget : un corps découvert près de la plage du Lido

Un corps a été retrouvé au lac du Bourget, près de la plage du Lido, en Savoie, ce jeudi après-midi. Les pompiers ont été appelés vers 16h sur place. Le corps flottait à proximité du rivage, non loin de la partie non-surveillée de la plage. Une équipe de pompiers-plongeurs l'a ramené au rivage. Pour l'instant, la dépouille n'a pas encore été identifiée : on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, on ne connaît pas non plus l'âge de la victime.

