Des brigades équestres au lac des Vieilles Forges

Les réservistes de la gendarmerie sillonnent la plage et le site des Vieilles Forges tous les week-ends entre 11h30 et 17h30.

Pour l'été, les gendarmes réservistes des Ardennes tronquent leurs traditionnels vélos et voitures pour des chevaux. Au lac des Vieilles Forges sur la commune de Les Mazures, deux brigades équestres surveillent les alentours tous les weeks-ends. L'objectif est d'assurer la tranquillité des vacanciers comme l'explique Noëlle Devie, vice-présidente du conseil départemental des Ardennes : « On veut vraiment que ce site soit bien sécurisé, nous recevons beaucoup de famille et de monde et on veut que les gens se détendent et que tout se passe bien c'est vraiment l'objectif. »

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la gendarmerie des Ardennes et le conseil départemental. Un partenariat qui date depuis 2003 et qui a porté ses fruits, la délinquance n'a pas augmenté sur le site des Vieilles Forges.

Chasser la peur du gendarme

Les chevaux, de couleur brune, sont loués au centre équestre des Taillis. Pour le capitaine Robillard, patrouiller à cheval permet surtout de chasser la peur du gendarme : « L'approche est tout autre, on préfère voir un gendarme à cheval plutôt qu'en moto, le contact est plus aisé avec l'animal, les gens viennent naturellement vers les gendarmes et discutent avec eux. » Parmi les missions des brigades équestres, de la prévention en terme de circulation et le rappel des règles de distanciation sociale.

Les réservistes de la gendarmerie et les chevaux seront présents sur le site des Vieilles Forges jusqu'au 31 août.

Les touristes viennent à la rencontre des chevaux. © Radio France - Timothé Rouvière