Lacanau : la mairie ferme ses plages pour éviter la ruée sur les ballots de cocaïne

Le maire de Lacanau (Gironde) explique vouloir faciliter le travail des gendarmes et de la police municipale, chargés de repérer la présence éventuelle de ballots de cocaïne échoués sur le littoral. A ce jour plusieurs dizaines de kilos de drogue ont été retrouvés en Gironde.

Lacanau, France

Gendarmes et policiers continuent de faire la chasse aux ballots de cocaïne sur les plages de Gironde. En quelques jours environ 80 kilos de drogue ont été récupérés sur le littoral de Soulac à La Teste-de-Buch, presque une tonne sur l'ensemble de la façade Atlantique. Conséquence sans doute du naufrage ou de l'avarie d'un bateau de trafiquants dans le mauvais temps.

Le parquet de Rennes a ouvert une enquête. La cocaïne qui s'échoue est pure à 85 % et représente un gros risque pour la santé. En Gironde six communes ont décidé d'interdire provisoirement l'accès à leurs plages : Arcachon, Hourtin, Lège-Cap-Ferret, Naujac, Le Porge et Lacanau.

Les promeneurs ne sont pas obligatoirement des consommateurs de cocaïne mais on annonce partout à la télé la présence de drogue sur la plage, forcément ça attire les curieux ! - Laurent Peyrondet, maire de Lacanau

Sur le front de mer canaulais des barrières empêchent l'accès à la plage centrale. De nombreux badauds préfèrent en rire. Blague à part, ramasser un ballot de cocaïne sur la plage peut vous envoyer en prison pour 10 ans. La gendarmerie demande au public de signaler tout échouage suspect et surtout, de ne rien toucher. La marée blanche n'a sans doute pas encore déversée tous ses paquets.

Reportage à Lacanau Copier