Lachapelle-sous-Rougemont : collision entre une voiture et un mini-van, six blessés dont deux graves

Lachapelle-Sous-Rougemont, France

Un accident impliquant six personnes s'est produit sur la RD 83 à hauteur de Lachapelle-sous-Rougemont ce lundi dans le Territoire de Belfort, à la frontière avec le Haut-Rhin, en direction de Mulhouse, en début d'après-midi entre une Jaguar et un mini-van. Évitez le secteur et suivez les déviations mises en place. Vers 15h, la route était toujours coupée à la circulation.

Jaguar contre minibus

Vers 14h, une voiture transportant une remorque est entrée en collision frontale avec un mini-van. D'après les premiers éléments, le conducteur de la Jaguar, un homme de 58 ans, se serait assoupi au volant. Un couple et ses trois enfants, des ressortissants allemands, se trouvaient dans le minibus.

Selon un premier bilan des pompiers, l'accident a fait six blessés, dont deux graves : le conducteur de la Jaguar, héliporté vers l'hôpital de Besançon, et une femme de 35 ans, passagère du mini-van.

Les quatre autres occupants du mini-van, un homme de 63 ans, le conducteur, et les trois enfants de 5 ans, 6 ans et 2 ans ont été plus légèrement blessés et transportés à l'Hôpital Nord Franche-Comté pour des examens.

Route coupée dans les deux sens

Vers 15h, la circulation était toujours interrompue depuis le centre du village, quand on se rend vers l'Alsace, jusqu'à la sortie de Lachapelle-sous-Rougemont, le temps pour les secours d'évacuer les véhicules et pour les gendarmes de faire les premières constatations.