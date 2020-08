Lâcher d'eau sur la Maulde : "C'est magique de pouvoir faire du kayak ici !"

Installé sous un pont à un kilomètre du lac de Vassivière, les gazouillis d'oiseaux en bande son et les pieds dans un fond d'eau Eric Chazal observe la rivière. Le président du club de kayak de Guéret attend que l'eau s'installe dans le lit de la Maulde. "Le barrage EDG, en amont, fait des lâchers d'eau deux fois par semaine à 13h30, ça nous permet de faire du kayak sur la Maulde, explique-t-il. Pour l'instant on voit les pierres, il n'y a pas d'eau. Mais en quelques minutes 7 mètres cubes vont se déverser sous ce pont." Autrement dit, de l'eau jusqu'à la taille. Bien assez pour y passer en kayak pendant quelques heures.

Cette semaine il est venu avec des amis, et sa soeur, Laure. Cinq kayakistes, certains confirmés d'autres débutants. Ils s'impatientent en amont de la rivière. Comme Thierry, qui attend que tout le monde arrive pour commencer. "On voulait partir avant tout le monde pour être seuls, commente-t-il mi-râleur, mi-rieur. Mais la Maulde c'est du bonheur, la rivière est belle et on est en pleine nature." Lui a l'habitude de venir sur la Maulde, "aussi souvent que possible, quand j'arrive à combiner ces excursions avec les obligations personnelles." Aujourd'hui, il fera deux descente, "une tranquille pour le plaisir, une dans un bateau plus long pour aller beaucoup plus vite."

Le petit groupe porte les kayaks jusqu'à la rivière, se met à l'eau et s'élance. Laure, la cinquantaine, est aussi à l'aise sur l'eau que sur terre. "On vient d'une famille de passionnés, cinq frères et soeurs, tous font du kayak. Notre père aussi", précise-t-elle. "J'ai fait un peu de compétition quand j'étais jeune, mais j'aimais pas trop ça." La Maulde, elle la pratique depuis toujours. "C'est magique de pouvoir faire du kayak ici !", ajoute-t-elle ravie.

De bonnes sensations

Le début de la descente est tranquille, "mais un peu technique", explique Eric, la pagaie au poing. Le petit groupe avance en ordre dispersé. À l'arrière Michaël. Il est débutant et galère un peu avec son kayak. Il parvient tout de même à rejoindre le groupe, juste avant la dernière ligne droite. Des rapides, "de classe 2 et 3 sur 6" précise Eric. Au moment de passer sous un pont, le même que celui d'où il a vu arriver la vague d'eau une heure avant, Michaël tombe à l'eau, un peu secoué puis hilare. "Ça me fait un bon coup de frais. Mais c'est génial, ça fait un peu de sensation et ça reste faisable. ."

Après les rapides, le lac de Vassivière, où plonge la Maulde. Quelques coups de pagaies et retour à la plage de Broussas d'où le petit groupe est parti en voiture. Thierry et Eric repartent pour un deuxième tour, avant de tous aller boire un coup. "Les copains, la nature, puis là on est entre amis, c'est très cool", résume Michaël le sourire aux lèvres, les cheveux et sa longue barbe encore trempés.

Informations pratiques. Si vous n'avez pas la chance d'avoir de kayak, ou d'amis qui en possèdent, le Kayak club d’Eymoutiers organise des descentes le mercredi et samedi. Rendez-vous à 13h30 au local du club, sur la plage de Broussas à Vassivière. À partir de 14 ans, tarif 25 euros. Pour plus de renseignements contactez le 06.75.61.15.81. Ou www.sport-nature-eymoutiers-vassiviere.fr

Pour un avoir un petit aperçu de la descente en kayak, ci-dessous la vidéo de la descente avec notre journaliste, gentiment envoyé à France Bleu par Eric Chazal.