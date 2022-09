Lacq/Mourenx : quatre personnes intoxiquées à l'usine Arkema

Quatre hommes de 19 à 54 ans, non salariés de l'usine, ont été incommodés par des produits toxiques. Trois d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital pour des examens complémentaires.

L'incident s'est produit vendredi matin vers 11 heures sur le site Arkema de Lacq/ Mourenx.

Quatre personnes, extérieures à l'établissement, ont été intoxiquées par de l'oxyde d'azote alors qu'elles se trouvaient sur un chantier d'investissement a précisé Bertrand Leroux, le directeur d'Arkema, à France Bleu Béarn Bigorre

Les pompiers présents en permanence sur le site sont rapidement intervenus avant d'être rejoints par le SDIS 64.

Trois hommes de 19, 50 et 54 ans ont été transportés à l'hôpital en urgence relative sur les centres hospitaliers d'Orthez et de Pau. Leur état de santé ne suscite plus d'inquiétude.

Le site Arkema de Lacq/Mourenx est spécialisé dans la thiochimie : la transformation chimique des produits contenants du souffre.