Craon, France

Dans les colonnes du JDD, ce dimanche matin 14 février, Emmanuel Besnier, le puissant PDG du leader mondial des produits laitiers, s'est exprimé pour la première fois sur la crise sanitaire qui touche son groupe. Il a promis d'indemniser les victimes et a fait savoir que Lactalis n'avait commis aucun manquement sur les procédures sanitaires.

Un peu plus tard dans la journée, le gouvernement, qui ne se satisfait visiblement pas de ces explications, a répliqué, ne lâchant pas la pression sur Emmanuel Besnier. Invité de BFMTV, Benjamin Griveaux, le porte-parole, a estimé que "indemniser c'est bien mais l'argent n'achète pas tout". Et de prévenir Lactalis : "quand on a du lait qui a été mis en circulation et qui a manifestement provoqué des situations sanitaires compliquées pour des enfants, c'est que quelque part il y a eu un manquement. Ces manquements seront établis, ces responsabilités seront établies".

Demain lundi 15 février, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, recevra Quentin , le président de l'association des familles de victimes du lait contaminé.