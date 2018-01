Craon, France

c'est Lactalis qui le confirme : les employés de la laiterie vont en effet subir une batterie de tests pour savoir si l'un d'entre eux, porteur sain de la bactérie, l'a éventuellement transmise à la chaîne de fabrication.

Des analyses de leurs selles vont être effectuées à la demande des services de l'Etat précise le groupe. La Préfecture de la Mayenne, elle, assure ne pas être au courant d'une telle démarche. Les pistes de l'élevage et de la livraison de lait sont aujourd'hui écartées. Les éleveurs et producteurs bovins n'ont donc aucune responsabilité dans ce qui s'est passé sur le site.

Il s'agirait alors d'un accident industriel dans l'entreprise. Donc une possible origine humaine ou encore une opération de désinfection mal maîtrisée dans une partie de l'usine. Lactalis évoque, depuis le début de l'affaire, une contamination qui se serait installée dans l’usine après des travaux au printemps dernier. La salmonelle a ensuite été détecté à deux reprises – en août et novembre 2017 - sur du carrelage et sur du petit matériel de nettoyage. Le site de Craon est toujours à l'arrêt et une grande partie des salariés sont au chômage technique.