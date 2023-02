Lactalis mis en examen : "On ne peut pas faire du fric sur le dos de la santé des Français"

Blessures involontaires, tromperie aggravée : le géant des produits laitiers Lactalis a été mis en examen ce jeudi 16 février dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Des dizaines de nourrissons avaient été malades à la fin de l'année 2017 après avoir consommé ce produit en poudre fabriqué à l'usine de Craon.

Ce scandale sanitaire avait poussé l'Assemblée Nationale à créer une commission d'enquête parlementaire en 2019. Le patron de l'industriel mayennais, Emmanuel Besnier, avait été auditionné. Le député MoDem du Loiret Richard Ramos avait ferraillé contre le PDG du groupe. Il espère que Lactalis sera lourdement sanctionné en cas de faute avérée : "On doit protéger les Français, on ne peut pas faire du fric sur le dos de la santé des Français. Lors de la commission, j'avais dit que les gens de Lactalis étaient des voyous, car je pensais que tout n'avait pas été fait pour protéger les Français. Et puis, je ne comprends toujours pas, 5 ans après, que monsieur Besnier n'a toujours pas appelé les victimes. Ce sont des grands groupes, quasiment des pieuvres invisibles. Et s'il y a condamnation, j'espère que ce sera très sévère".

"Cette étape marque le début de l’instruction judiciaire dans laquelle Lactalis s’engagera pleinement et en toute transparence", indique le géant mayennais du lait dans un communiqué en évoquant sa mise en examen.