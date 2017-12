Lafarge et la Syrie : l'ancien PDG mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste"

Eric Holsen, ancien PDG du groupe LafargeHolcim, a été mis en examen jeudi soir pour "financement d'une entreprise terroriste". Il est soupçonné, avec d'autres dirigeants, d'avoir versé des fonds à l'organisation Etat Islamique, pour continuer à faire fonctionner l'un de ses sites en Syrie.

Le groupe Lafarge a-t-il financé l'organisation Etat Islamique pour continuer à faire fonctionner, en 2013 et 2014, une usine en Syrie ? L'un des anciens dirigeants de l'entreprise, Eric Holsen, PDG de LafargeHolcim de 2015 à juillet 2017, a été mis en examen jeudi soir pour "financement d'une entreprise terroriste" et "mise en danger de la vie d'autrui", et placé sous contrôle judiciaire.

Deux autres dirigeants, Bruno Lafont, PDG du cimentier Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Herrault, ancien directeur général adjoint notamment en charge de la Syrie, étaient en garde à vue jeudi et risquent une mise en examen. La semaine dernière, trois cadres dont l'ancien directeur de l'usine syrienne ont déjà été mis en examen dans cette affaire.

La direction en France était-elle au courant ?

D'après un rapport du cabinet américain Baker McKenzie, la filiale syrienne de Lafarge, LCS, a versé 5,6 millions de dollars à plusieurs groupes armés, dont 500.000 dollars à Daech, pour obtenir le "droit" de continuer à faire tourner son usine. Les enquêteurs doivent désormais déterminer si la direction du groupe, en France, était au courant de la situation.

Eric Olsen, qui assistait aux réunions du comité de sûreté du groupe, a "participé pleinement aux discussions concernant la sécurité de l'usine LCS".