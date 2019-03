Lagorce : polémique autour du trou de la lune

Lagorce, France

C'es un endroit magique, resté très sauvage. Le trou de la lune dans la vallée de l'Ibie, c'est une petite cassure dans le lit de la rivière, une petite cascade qui a créé un bassin d'eau extrêmement claire presque turquoise à certains moments. Le nom vient d'un creux dans la falaise juste au-dessus qui ressemble à un quartier de lune. Le trou de la lune est fréquenté par de nombreuses personnes en été qui viennent se rafraîchir dans les eaux de l'Ibie.

Un projet de guinguette

Le propriétaire d'un terrain au bord de la rivière veut aujourd'hui installer une construction en bois de dix m², une paillote pour vendre des boissons fraîches, des cafés et de la petite restauration. Pour Maxime, le propriétaire du terrain il s'agit aussi de récupérer de l'argent pour entretenir son terrain et notamment le nettoyer puisque l'été, les promeneurs laissent de nombreux déchets. Il s'engage aussi à reverser une partie de son bénéfice à des associations de protection de l'environnement.

Une opposition forte des élus de la vallée

Les élus voient d'un très mauvais oeil ce projet parce qu'ils ont une autre idée. Ils tentent de racheter les terrains au bord de la rivière pour préserver et aménager le site. Cette vallée est justement appréciée parce qu'elle est sauvage, mais elle est aussi très fréquentée pendant l'été et les élus voudraient aménager par exemple des parkings afin que les voitures ne se garent pas n'importe où. Le maire de Lagorce explique que des éco gardes sillonnent en été le secteur et font respecter la législation qui interdit par exemple le camping sauvage ou de jeter des déchets. L'installation d'une paillote dans un endroit sans eau courante et sans électricité les inquiètent.