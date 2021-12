Laillé : deux formations à la sécurité obligatoires pour les chasseurs

Alors que la chasse est de retour à Laillé (Ille-et-Vilaine) face à la prolifération des sangliers, deux formations à la sécurité sont organisées les 14 et 15 décembre. La maire, Françoise Louapre, se félicite d'avoir obtenu ces deux réunions de la part des chasseurs.

La chasse y était interdite depuis la mort d'un automobiliste touché par une balle sur la quatre voies. A Laillé, le retour de la chasse sera très encadré. En plus des conditions posées par l'arrêté municipal, deux journées de formation à la sécurité sont organisées par la fédération des chasseurs les mardi 14 et mercredi 15 décembre. Ces deux réunions seront obligatoires pour les chasseurs de la commune et auront lieu dans une salle municipale.

Une voiture percute six sangliers

"Ces réunions sont obligatoires depuis la loi biodiversité de 2019", justifie ce vendredi la maire Françoise Louapre, qui pourrait intervenir lors de cette formation. La maire se félicite des neufs réunions organisées depuis le 11 novembre avec "des anti-chasse, des chasseurs, des animalistes, des agriculteurs, des habitants et même un anthropologue".

à lire aussi Laillé : face à la prolifération des sangliers, la chasse est à nouveau autorisée mais sous conditions

Le retour de la chasse était indispensable face à la prolifération de sangliers à Laillé selon la maire, qui rappelle qu'il n'y a eu "aucune battue sur la commune alors qu'il y a eu des battues de sangliers sur les communes environnantes. Les sangliers se sont donc réfugiés sur la commune et tous les sangliers qui n'ont pas été tués depuis un mois vont donc se reproduire." Elle craint de nombreux dégâts l'année prochaine "et les années suivantes". En parallèle, les accidents de la route liés aux sangliers se multiplient. Une voiture a percuté six sangliers il y a trois semaines. Le conducteur n'a pas été blessé.

La maire veut des mesures nationales "sans attendre la présidentielle"

Françoise Louapre se félicite d'avoir obtenu ces deux formations de la part des chasseurs. "On a également mis en avant, au niveau national, la question de l'usage de la carabine sans formation et sans entraînement. Je suis persuadée que ça va bouger au niveau législatif." La maire défend également la "nécessité" de journées ou de demi-journées sans chasse. "Sans attendre l'élection présidentielle", ajoute-t-elle, en référence à la proposition de Yannick Jadot d’interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires.