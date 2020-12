Laillé : un parrainage républicain pour deux familles menacées d'expulsion

Plus de 150 personnes ont assisté samedi 12 décembre au parrainage républicain de deux familles de sans papiers qui ont été faits citoyens de Laillé (Ille-et-Vilaine). La mobilisation dure depuis trois semaines contre l'expulsion des neufs enfants et leurs parents géorgiens et tchétchènes.

Il y avait beaucoup d'émotion parmi les 150 élus et habitants lors du parrainage républicain de deux familles géorgiennes et tchétchènes samedi 12 décembre dans la mairie de Laillé (Ille-et-Vilaine), au sud de Rennes. Neufs enfants et leurs parents ont été faits citoyens de cette commune de 5000 habitants.

Nous avons l'impression d'habiter ici depuis des années !

L'une des deux familles de sans papiers est arrivée en France il y a quatre ans. Sous le coup d'une obligation à quitter le territoire français (OQTF), ils pourraient être expulsés d'un jour à l'autre. "Comment peut-on élever sa famille sachant qu'on peut venir vous chercher d'une minute à l'autre, aéroport, direction un pays que vos enfants ne connaissent pas ?", s'est ému l'un des parrains durant la cérémonie.

Alors que la mobilisation des habitants dure depuis trois semaines, l’aînée de l'une des deux familles a souligné l'importance du mouvement de soutien : "C'est très émouvant de voir que tout ce monde est venu pour nous, ça fait deux ans que nous habitons à Laillé mais nous avons l'impression d'être là depuis des années et des années !"

Les Lailléens ont assisté aux cérémonies depuis l'extérieur de la mairie, en raison du protocole sanitaire. © Radio France - Maxime Glorieux

De nombreux habitants partagent cette même impression et le stress de l'expulsion alors que les enfants et leurs parents font partie du quotidien des Lailléens. "On s'est rencontrés par le biais des enfants dans les fêtes d'anniversaire, il y a des liens d'amitié qui se sont créés entre les enfants et avec les parents, explique Armelle Petitpas de l'association de soutien Un p'tit coin de parapluie. On est très émus, et on est aussi très inquiets, ça fait trois semaines qu'on ne dort pas très bien."

Neuf enfants de 3 à 16 ans

Les neufs enfants concernés sont scolarisés à Laillé. Âgés de 3 à 16 ans, certains sont nés en France et ils sont tous intégrés socialement au sein des écoles. La menace d'expulsion affecte de nombreux enfants selon la maire de Laillé, Françoise Louapre. "Depuis trois semaines ils ont compris que leurs copains pouvaient partir du jour au lendemain et leur maîtresse nous a dit que des enfants pleuraient en classe."

Une marseillaise revisitée a été chantée par une chorale mêlant enfants et parents devant la mairie à la fin des cérémonies. © Radio France - Maxime Glorieux

"C'est une incompréhension totale de voir un préfet ou un ministre de l'Intérieur être capable de trancher sans tenir compte de la vie locale, on est dans un rouleau compresseur qui n'a plus d'humanité", s'inquiète Pascal Hervé, ancien maire de Laillé et aujourd'hui vice-président de Rennes métropole.

L'association Un p'tit coin de parapluie continue de se mobiliser à Laillé, avec par exemple une lecture publique de lettres de migrants, ainsi qu'une action avec autant de bougies que de personnes expulsées de la région durant une année.