Lait contaminé à la salmonelle : le groupe Lactalis prêt à expier ses fautes s'il y en a

Lactalis est prêt à expier ses fautes s'il y en a, dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Le groupe laitier mayennais a été mis en examen pour blessures involontaires et tromperie aggravée. Plusieurs dizaines de bébés avaient été intoxiqués fin 2017 par un produit en poudre fabriqué dans l'usine de Craon.

ⓘ Publicité

"C'est essentiel que les parents aient une réponse, on leur doit ça"

Lactalis assumera ses responsabilités, l'industriel le doit aux familles explique Christophe Piednoël, le directeur de la communication du leader mondial des produits laitiers : "les parents des nourrissons ont vécu une épreuve difficile, on le sait. C'est compliqué de faire du lait infantile, c'est le travail de la justice avec l'enquête en cours, il faudra parfaitement comprendre. On vient juste d'avoir accès au dossier, on sera dans la totale transparence, on le doit aux familles. La justice, lors du procès, déterminera les responsabilités. Le groupe Lactalis assumera les siennes".

En décembre 2017, les autorités sanitaires avaient rappelé des lots de lait infantile de trois marques différentes après avoir été informées de la "contamination par des salmonelles de 20 jeunes enfants âgés de moins de six mois dans huit régions différentes" en France. Des lots produits dans l'usine Lactalis de Craon. Le site avait alors été mis à l'arrêt pendant plusieurs mois. Puis, des lots du monde entier avaient été rappelés par l'entreprise : au total, 12 millions de boîtes de lait en poudre dans plus de 80 pays.