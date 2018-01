Craon, France

Lactalis dans le viseur de cette association, ça, on le sait depuis plusieurs semaines. La grande distribution est, à son tour, prise pour cible. Lors d'une conférence de presse, à Paris, l'avocate de l'association a indiqué que 10 nouvelles plaintes seraient déposées la semaine prochaine contre le leader mondial des produits laitiers. Certaines, et c'est la première fois, à l'encontre des enseignes Auchan et Leclerc pour mise en danger de la vie d'autrui.

"Les familles que je représente estiment aujourd'hui que si il y a responsabilité pénale de Lactalis, elles considèrent également que la défaillance est globale. De la production à la distribution du lait incriminé, toutes les responsabilités doivent être établies par la Justice" a expliqué Maître Jade Dousselin.

Par ailleurs, l'association réclame toujours un rendez-vous avec le patron de Lactalis, Emmanuel Besnier. Pour l'instant, aucune réponse n'a été apportée à cette demande. "S'agit-il d'un mépris de la part de la société pour les familles victimes?" s'est interrogé Quentin Guillemain, le président de ce collectif.