Craon, France

Jean-Luc Mélenchon s'en est pris, en des termes particulièrement véhéments, au groupe Lactalis dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle. Des propos tenus dans son émission "la Revue de la Semaine" diffusée ce vendredi 19 janvier sur sa chaîne Youtube : "la cupidité, l'appât du gain, la volonté par-dessus tout d'aligner des millions supplémentaires aux millions qu'on a déjà, ce qui est le cas des propriétaires de ce groupe. Comme une volonté de but unique de l'entreprise : faire de l'argent. Non ! Une entreprise qui produit du lait, son premier but c'est de fournir du lait de bonne qualité. La cupidité de ceux qui ont décidé, alors même que déjà il y avait une alerte, qu'ils vendraient quand même les produits parce que, après tout, on ne peut pas supprimer comme ça un stock simplement parce qu'on pense qu'il y a un problème. Ben si !" a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Le député de Marseille et leader de la France Insoumise a également taclé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, responsable à ses yeux, d'avoir, quand il était membre d'un gouvernement précédent, "supprimé des centaines de postes de contrôleurs". Il a, enfin, montré du doigt la grande distribution qui a continué à vendre, malgré les retraits-rappels, des lots de produits infantiles potentiellement contaminés.