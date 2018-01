Jusqu'à aujourd'hui, vendredi 5 janvier, aucun élu de la Mayenne n'avait souhaité répondre aux questions sur la crise sanitaire qui touche Lactalis depuis un mois. La sénatrice Elisabeth Doineau brise le silence dans un communiqué, 2 jours après un article explosif du "Canard Enchaîné".

Elle s'inquiète des rebondissements médiatiques qui, estime-t-elle, "peuvent être lourds de conséquences". La parlementaire explique que les révélations du journal satirique "décrédibilise les services de l'Etat et parasite l'instruction de l'enquête du Parquet de Paris".

Elisabeth Doineau exige que les investigations se déroulent dans la plus grande sérénité "sans remettre en cause la nécessité absolue de préserver la santé des consommateurs et qui plus des bébés".

La sénatrice prend, dans ce communiqué, la défense du groupe Lactalis, "un grand groupe français", qui "a pris toutes les mesures nécessaires pour retirer la totalité de sa production de poudre de lait et pour désinfecter le site de Craon". Elle redoute, par ailleurs, que cette crise ait des impacts économiques négatifs sur l'avenir professionnel des 550 salariés qui travaillent dans l'usine mayennaise.

Les événements de ces dernières semaines nuisent aussi, ajoute-t-elle, "à la filière laitière, déjà bien mal en point". Avant de conclure par cette formule détonante : "OUI à l'information, NON à la désinformation".