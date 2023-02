Lait contaminé : le groupe Lactalis convoqué par la justice ce jeudi

Le groupe Lactalis est convoqué devant la justice ce jeudi. Le juge d'instruction du pôle santé du parquet de Paris doit entendre l'industriel et la Société Laitière de Craon, qui appartient au leader mondial des produits laitiers, dans le cadre de l'affaire du lait infantile contaminé à la salmonelle qui a débuté fin 2017. Lors de cette convocation, à laquelle se rendront des représentants du groupe, mais pas le PDG Emmanuel Besnier, Lactalis pourrait être mis en examen.

Dès octobre 2018, une information judiciaire a été ouverte pour "tromperie sur les qualités substantielles des marchandises", "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois" et "inexécution par un exploitant du secteur alimentaire de procédures de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé".

Une cinquantaine d'enfants intoxiqués

Tout commence en décembre 2017. Les autorités sanitaires rappellent des lots de laits infantiles de trois marques différentes après avoir été informées de la "contamination par des salmonelles de 20 jeunes enfants âgés de moins de six mois dans huit régions différentes" en France. Tous les lots ont été fabriqués sur l'un des sites mayennais du groupe Lactalis, à Craon. L'usine mayennaise est alors placée à l'arrêt, et ce, pendant plusieurs mois.

Une semaine après le début du scandale, le gouvernement demande le retrait de plus de 600 lots de lait infantile produits par Lactalis dans un "souci de sécurité sanitaire". Et le 22 décembre 2017, une enquête préliminaire est ouverte pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Au total, ce sont 53 enfants qui sont contaminés par la salmonelle. Rapidement, des parents décident de porter plainte, en Mayenne , dans le Morbihan ou encore à Saint-Denis, en région parisienne , et un collectif est créé .

Selon le patron de Lactalis, Emmanuel Besnier, 12 millions de boîtes ont été concernées par le rappel général dans 83 pays. Dans une lettre ouverte publiée en février 2018, il présente ses plus "sincères excuses aux familles".

Plus de 300 plaintes déposées

Au total, plus de 300 plaintes sont enregistrées, visant Lactalis, mais également la grande distribution. En effet, certains groupes n'ont pas retiré de leurs rayons des produits qui étaient visés par une procédure de rappel. Ils ont aussi remis en rayon des lots rapportés par des parents pour être retirés du marché.

Au terme de plus de neuf mois d'enquête, le pôle santé publique du parquet de Paris ouvre donc en octobre 2018 une information judiciaire contre X . Un an plus tard, en décembre 2019, le PDG de Lactalis est placé en garde à vue , sans être mis en examen dans cette affaire. L'instruction a ensuite pris du retard en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.