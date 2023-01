Lait contaminé : le groupe Lactalis convoqué par la justice pour une possible mise en examen

Une nouvelle étape judiciaire dans l'affaire du lait contaminé à la salmonelle à l'usine de Craon. Le 16 février prochain, le groupe Lactalis et la Société Laitière de Craon, qui appartient au leader mondial des produits laitiers, seront entendus par un juge d'instruction du pôle santé du parquet de Paris. Une mise en examen, ce jour-là, est possible.

Une information judiciaire avait été ouverte en octobre 2018 pour tromperie et blessures involontaires notamment. Un an plus tard, en décembre 2019, le patron de Lactalis, Emmanuel Besnier, avait été placé en garde à vue mais n'avait pas été mis en examen.

En décembre 2017, une cinquantaine d'enfants avaient été intoxiqués à la salmonelle, une bactérie à l'origine d'infections, pouvant être graves. La production avait dû être interrompue à l'usine de Craon pendant plusieurs jours. Plus de 300 plaintes ont été enregistrées. Une commission d'enquête parlementaire avait été créée.

"L’ensemble des collaborateurs et des dirigeants du groupe Lactalis a pleinement conscience des épreuves vécues par les familles dont les enfants ont été malades et souhaite que les raisons de cette intoxication soient pleinement éclairées. Lactalis coopère en toute transparence avec les autorités judiciaires. Depuis cette affaire, le groupe poursuit activement sa politique de qualité et la traçabilité de ses produits" indique, dans un communiqué, le groupe agroalimentaire mayennais.