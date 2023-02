Lait contaminé : "Une angoisse permanente", les victimes partagées après la mise en examen de Lactalis

"Soulagée." C'est ce qui revient le plus souvent dans la bouche de Léa Fernand, après l'annonce de la mise en examen du groupe Lactalis pour blessures involontaires, tromperie aggravée et inexécution de mesures de retrait et rappel dans l'enquête sur la contamination de laits infantiles. Cette mère d'un petit garçon aujourd'hui âgé de 6 ans, attendait depuis plus de cinq ans et le début de l'affaire, que les choses avancent.

"J'ai vécu l'enfer"

"Au bout de cinq ans, ça nous a vraiment paru très long, donc, oui nous sommes un peu soulagé de se sentir reconnu", ajoute celle qui a déposé une plainte. On attend des réponses pour comprendre ce qui s'est passé et puis pour ça aboutisse aussi à une nouvelle réglementation, afin que ça ne se reproduise pas."

Ségolène Noviant aussi attend désormais de la justice des sanctions "exemplaires". Son fils, qui avait 4 mois et demi au moment de l'affaire, a été gravement malade. "Il a fait une surinfection à la salmonelle et depuis il est tout le temps malade. Il a des poussées de fièvres jusqu'à 42 degrés", précise la maman. Résultat, elle ne peut pas travailler pour s'occuper de son fils mais ce n'est pas pour cela qu'elle demande des indemnisations. "Moi je ne fais pas ça pour l'argent, je voudrais qu'il y ait des lois pour que les grosses entreprises comme ça ne s'autocontrôlent pas, qu'elles soient suivies par l'État pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants malades. Moi mon but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de parents qui vivent ce que j'ai vécu car j'ai vécu l'enfer."

"Je ne ferai pas de deuxième enfant"

Pour ces deux mères de famille, l'affaire a encore de lourdes conséquences sur leurs vies quotidiennes. Le fils de Léa Fernand a peur dès qu'il est malade. "Il mange très peu et il chipote, il ne veut plus goûter à rien. Il faut se battre pour tout, mais ça, c'est depuis qu'il a été malade, quand il avait de la fièvre et surtout des maux de ventre. Il hurlait toutes les demi-heures la nuit, pendant des jours, on n'a pas dormi, ni lui, ni nous. Et maintenant dès qu'il a mal au ventre, on voit qu'il s'en souvient. C'est difficile à expliquer mais il a l'impression que les douleurs vont revenir pendant des semaines comme en 2017."

De son côté, Ségolène Noviant le répète, elle est encore traumatisée. "Mon conjoint voudrait un deuxième enfant, mais moi qui ne peux pas allaiter à cause d'un accident, je suis obligée de passer par le lait en poudre et ça me terrorise alors je ne ferai pas de deuxième enfant." À chaque scandale sanitaire, les angoisses de la jeune femme remontent. "Prenez les retraites de la marque Ferrero : j'ai revécu ce que que j'avais vécu avec le lait, en pensant au pire 'est-ce que c'est encore la salmonellose, comment ça va se passer pour sa santé ?' C'est une angoisse permanente."

Quant à la suite judiciaire de l'affaire, Ségolène Noviant est toutefois partagée. La mise en examen du géant mayennais peut soit entraîner un procès devant le tribunal correctionnel , soit un non-lieu, c'est-à-dire l'abandon des poursuites.