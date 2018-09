Lalinde, France

Un homme de 67 ans a été légèrement blessé après avoir été percuté par un train ce mercredi 18 septembre à Lalinde en Dordogne. Le sexagénaire marchait le long de la voie ferrée, comme il en a l'habitude, quand un TER est arrivé.

Touché à la main

L'homme n'a pas entendu le train. Le chauffeur ne l'a vu que trop tard à cause du soleil couchant mais il a pu klaxonner et permettre au promeneur de sauter à temps. Touché à la main il s'en sort avec de légères blessures et égratignures à la tête et dans le dos. Il a été hospitalisé à Bergerac.

Les 28 passagers du train ont eux terminé leur voyage vers Bergerac en bus.