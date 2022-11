Lallaing : un policier, blessé, tire avec son arme lors d'un refus d'obtempérer

Il est environ 10 heures ce mercredi matin lorsque deux policiers contrôlent un automobiliste pour un excès de vitesse à Lallaing, entre Douai et Somain, dans le Nord. Le conducteur, seul à bord de sa voiture, refuse le contrôle et prend la fuite. Il renverse alors l'un des deux policiers à moto, blessé à la jambe dans sa chute. Le fuyard fait ensuite une marche-arrière, avec l'intention de rouler sur l'agent selon les syndicats de police. Ce dernier réussit à se relever et tire trois fois en direction du fuyard, qui n'a pas été touché.

Une entorse au genou et des douleurs dorsales

Les brigades de police ont ensuite suivi le conducteur de la voiture à distance avant de perdre sa trace à hauteur de Flines-lez-Râches, à six kilomètres au nord de Lallaing. Il circulait à bord d'une voiture dont il était propriétaire et reste toujours en fuite ce mercredi soir, malgré les recherches de police. L'agent, légèrement blessé, est sorti de l'hôpital en fin de journée, avec une entorse au genou et des douleurs dorsales.

La plaque d'immatriculation relevée grâce à la vidéosurveillance

Selon le maire de Lallaing, Jean Paul Fontaine, les services de police ont pu visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance placées sur l'itinéraire du fuyard. Ils ont ainsi relevé sa plaque d'immatriculation et extrait son portrait. Une enquête a été ouverte.