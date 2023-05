Lalo de Maria et Solalito unis dans le triomphe de la novillada matinale dans les arènes de Nîmes

Il fallait désigner un vainqueur et c'est Lalo de Maria qui a remporté le trophée de la cape d'or lors de la novillada de ce dimanche matin dans les arènes de Nîmes. Mais il serait injuste de ne pas associer Solalito au succès de cette très belle matinée. Du reste, les deux jeunes nîmois sont sortis en triomphe ensemble par la porte des Consuls après avoir coupé trois oreilles chacun. Dans l'esprit, l'idéal aurait sans doute été de pouvoir partager le prix, mais le jury a du trancher même si le règlement peut paraître cruel en l'espèce.

Qu'on soit bien clair, Lalo de Maria n'a absolument pas volé son prix, lui qui a sans doute proposé les séquences et les lidias les plus complètes. Et les quelques sifflets qui ont accompagné la remise du trophée étaient franchement très malvenus. Mais comment de pas saluer aussi la volonté de Solalito d'aller chercher au plus profond de lui même pour inverser une tendance qui ne lui aura pas toujours été favorable. Grand coup de chapeau aux deux Nîmois et des regrets pour le Landais Yon Lamothe qui n'aura jamais pu s'exprimer pleinement dans cette matinée.