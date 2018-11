Lamastre : ce que l'on sait de l'incendie qui a coûté la vie à une fillette de 11 ans

Lamastre, France

L'incendie a pris vers 22h dimanche soir dans une maison du centre de Lamastre, rue Chalamet, une vieille maison à étages, mitoyenne.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu a pris sur le canapé, à cause d'un mégot de cigarette. Le père, âgé de 41 ans, et sa compagne de 43 ans ont bu dans la soirée, leurs réflexes sont peut-être altérés. Ils sont au premier étage de la maison, les enfants au second. Le fils, âgé de 8 ans, sent une odeur de fumée, alerte son père et sa compagne. Tous trois sortent de la maison.

La fillette, sourde, n'entend pas son père l'appeler

Comment se fait-il que la fillette ne sorte pas avec eux? Qu'aucun des deux adultes ne s'assure qu'elle les suit? La petite a t-elle voulu sauver son chat?

Le père tente de re-rentrer dans la maison pour récupérer son enfant, mais le feu est virulent, il est brûlé aux bras, il doit rebrousser chemin. Il tente d'appeler sa fille, mais elle est sourde, ne porte pas son appareil auditif à ce moment là : elle n'entend pas.

Les pompiers passent eux par la fenêtre du second étage. Il trouve la fillette, inconsciente, avec un chat mort à ses côtés. Il tente de ranimer l'enfant mais n'y parviennent pas. Son corps doit être autopsié ce mardi pour confirmer la cause probable de sa mort : intoxication par la fumée.

Une cellule psychologique au collège

Le père, grièvement touché, a été transféré au service des grands brûlés de Lyon ce lundi. Son fils est toujours hospitalisé, légèrement intoxiqué par les fumées et en état de choc psychologique. La compagne, elle, a pu être entendue ce lundi. L'enquête est confiée à la Brigade de Recherches de Tournon.

Une cellule d'écoute psychologique a été ouverte au collège du Vivarais où était scolarisée la fillette. Elle restera en place tant que des camarades exprimeront le besoin de parler du drame.