Lamballe : Issa a sauvé la vie d'un homme piégé dans un incendie

Ce lundi soir à Lamballe dans les Côtes d’Armor, Issa El Hadji Diakite, 18 ans, a reçu des mains du Préfet la médaille pour acte de bravoure et de courage. Il y a un an, ce lycéen originaire du Mali a sauvé la vie d’un homme pris au piège dans un incendie.

Ce soir-là, le jeune Issa, 17 ans, regarde un film lorsqu’il sent une odeur de fumée dans son studio. L’appartement d’un de ses voisins est en feu. "J'ai commencé à hurler "sotez tout le monde, sortez tout le monde, il y a le feu dans l'immeuble, il y a le feu dans l'immeuble'"". Issa frappe aux portes et il comprend soudain qu’un homme est piégé dans un appartement. "J'ai pris un seau d'eau, enlevé mes habits, il ne restait plus que ma petite culotte et j'ai versé l'eau sur moi". Il entre. "J'ai voulu respirer mais la fumée m'a brulé la gorge. J'ai allumé la lumière de mon téléphone et j'ai vu le monsieur qui était bloqué près de l'évier dans la cuisine. Quand je l'ai sorti son visage était complètement noir, il respirait comme s'il ronflait". Issa apprend alors qu’un autre homme est prisonnier des flamme. "J'ai voulu encore entrer mais les voisins m'ont dit stop ça suffit. Il y avait quelqu'un dedans il a été calciné, ça m'a empêché de dormir plusieurs jours".

J'ai eu une enfance un peu compliquée au Mali donc voir quelqu'un qui est dans la souffrance, moi je ne peux pas le concevoir"

Ce qu'il a fait cette nuit-là, Issa ne se vante pas, juste une évidence pour ce garçon qui a quitté son pays, seul, à l’âge de 14 ans. "J'ai eu une enfance un peu compliquée au Mali donc voir quelqu'un qui est dans la souffrance, moi je ne peux pas le concevoir. Et puis, depuis que je suis parti de chez moi, des gens m'aident alors qu'ils ne font pas partie de ma famille. Ils m'aident à avancer donc voir quelqu'un tout seul ou dans une situation critique, je ne peux pas". Issa a revu l’homme qu’il a secouru. Ses deux enfants l’ont remercié plusieurs fois d’avoir sauvé leur papa.