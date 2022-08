Lambersart : 41 stagiaires rejoignent la réserve opérationnelle de la Police nationale

"Tireurs, préparez-vous, mettez lunettes et casques!".

Au stand de tir de la Direction zonale des CRS Nord, à Lambersart, les stagiaires dirigent leur arme de poing sur les cibles et tirent, sur instruction de leur formateur. Ils viennent de passer deux semaines ici, pour tenter de rejoindre le nouveau dispositif, créé en janvier 2022 : celui de la réserve opérationnelle de la Police nationale.

Des pompiers, électriciens, ingénieurs et étudiants

Ils sont âgés de 18 à 67 ans, et ont des profils très variés : on trouve ici des pompiers professionnels, un électricien, plusieurs étudiants, des ingénieurs, des cadres dans le commerce. Tous ont en commun la volonté de servir leur pays et d'assurer la sécurité des biens et personnes.

Pendant leurs deux semaines, ils ont appris comment interpeller un individu, ils ont reçu quelques enseignements en droit, et surtout ils ont beaucoup tiré avec l'arme de poing, près de quatre heures par jour.

"C'est un stage physiquement intensif", reconnaît le commandant divisionnaire Rodolphe Theissen, chef du centre d'instruction de la réserve opérationnelle de Lambersart.

Des missions de sécurisation sur la voie public, de l'accueil en commissariat

Les recrues seront amenées à "faire le même travail qu'un gardien de la paix normal", explique le commandant divisionnaire Rodolphe Theissen, c'est-à-dire "de la patrouille autoroutière si elles sont affectées aux CRS, mais elles pourront aussi faire du police-secours, de l'accueil en commissariat, de la gestion des gardés à vue".

La seule chose que les réservistes ne pourront pas faire est "le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, parce que c'est un métier qui nécessite une technicité et des équipements", insiste la commissaire divisionnaire Céline Kichtchenko.

Sur les 50 candidats qui se sont présentés à Lambersart, 41 ont été reçus à l'issue de la dernière épreuve de tir.

Les recrues, passées en revue par le commandant divisionnaire © Radio France - Antoine Jeuffin

Dans la cour, lors du salut au drapeau, Oxand, un étudiant de 19 ans confie sa "fierté", lui qui a appris l'existence de ce dispositif grâce à son grand-père, ancien major de la Police nationale.

Outre l'aspect financier, je cherchais surtout une complémentarité entre mes études de droit et le terrain où je vais devoir appliquer ce droit.

De 10 à 90 jours de travail par an

Après un deuxième stage de deux semaines en commissariat, les recrues pourront travailler de 10 à 90 jours par an, à leur convenance. Chaque vacation est payée environ 80 euros nets.

Pour s'inscrire, il faut se rendre sur devenirpolicier.fr. La sélection se fait sur dossier et après visite médicale. Les candidates et candidats doivent avoir entre 18 et 67 ans.

La prochaine session de recrutement aura lieu en octobre à Lambersart et Ecourt-Saint-Quentin. L'objectif national est de recruter 30.000 réservistes d'ici 2032.