Lambersart : après la condamnation d'un animateur sportif, combien d'autres victimes ?

Une semaine après le procès, la ville de Lambersart, près de Lille, est toujours secouée par cette affaire. Un ancien animateur sportif de la ville, âgé de 25 ans, a été condamné lundi 28 septembre par le tribunal correctionnel de Lille, à quatre ans de prison ferme, pour agression sexuelle et corruption de mineurs. Les faits concernent onze adolescents âgés de 11 à 17 ans.

Alexandre Mazereeuw, fils de l'ancien adjoint aux associations, travaillait comme salarié et bénévole dans les écoles et les clubs sportifs de la ville depuis environ dix ans, jusqu'en 2019. Alors la nouvelle municipalité s'interroge : y a-t-il d'autres victimes qui n'ont pas osé se signaler ?

Sortir du silence

Jeudi soir, en ouverture du conseil municipal, le maire Nicolas Bouche s'est longuement exprimé sur ce douloureux sujet, et a invité les victimes potentielles et leurs parents à sortir du silence. Visiblement ému, l'élu, psychiatre de profession, a incité les parents à "être à l'écoute" de leurs enfants. Ils peuvent s'appuyer sur une association d'aide aux victimes (03 20 49 50 79), et le service petite enfance de la ville (03 20 08 44 61).

Nicolas Bouche a également souligné que les familles qui désiraient porter plainte pouvaient se rapprocher du barreau de Lille. Il s'est adressé aux victimes "hélas sans doute nombreuses, qu'on ne connaît pas. Je les invite, quel que soit leur âge, à comprendre la nécessité de le dire". Le maire affirme également vouloir faire toute la lumière, pour comprendre comment cet animateur a pu rester en poste jusqu'en 2019.

Jeudi 1er octobre, le maire Nicolas Bouche est longuement revenu, lors du conseil municipal, sur la condamnation pour agression sexuelle et corruption de mineurs d'un ancien animateur de la ville. © Radio France - Cécile Bidault

Témoignages

Ce procès, et sa médiatisation, semble avoir commencé à libérer la parole. Nous avons rencontré deux jeunes hommes, qui affirment avoir subi les comportements à caractère sexuel d'Alexandre Mazereeuw. Enzo, 22 ans aujourd'hui, est le premier à avoir porté plainte contre lui, en 2011. Il avait 12 ans à l'époque, et c'est à la sortie du collège Savio de Lambersart, qu'il croise la route de celui qui, à 16 ans, s'occupe déjà beaucoup des jeunes.

Selon Enzo, cela a commencé par des échanges de messages, puis des conversations vidéo où Alexandre Mazereeuw lui a demandé de se déshabiller. Les parents d'Enzo ont intercepté cette conversation, et une plainte a immédiatement été déposée, classée sans suite.

Plus de 40 messages

Ce lundi, lorsqu'il a entendu parler du procès, Enzo a tout de suite fait le rapprochement, et en a fait état sur le réseau social Twitter : "j'ai reçu plus de 40 messages", raconte-t-il, "avec des histoires très similaires, avec le même procédé : il manipulait les gens, les faisait culpabiliser, et se faisait passer pour le grand frère. Si ma plainte avait été retenue en 2011, ça aurait pu l'empêcher de travailler avec des enfants".

Comportement de "grand frère"

Adam, 20 ans, parle publiquement de ce qu'il a vécu pour la première fois à notre micro. Lui aussi a réagi à la médiatisation du procès d'Alexandre Mazereeuw. C'est au club de judo qu'il le rencontre "vers 2013, peut-être avant", le "grand frère" commence à lui envoyer des messages, puis noue une relation à connotation sexuelle via une webcam. Des relations sexuelles auront lieu régulièrement pendant plusieurs années, assure Adam.

Je sors du silence par solidarité

Aujourd'hui, il se rend compte "qu'à 12-13 ans, on ne peut pas être consentant. Aujourd'hui, je sors du silence par solidarité, pour montrer qu'ensemble, on peut se soutenir. Moi je suis plus vieux, je vis avec, mais je pense à des pré-adolescents pour qui c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai envie de me dire qu'ils ne vont pas enfouir trop de choses, que ce sera libérateur pour eux".

C'est la partie émergée de l'iceberg

Adam s'interroge sur le fait de porter plainte: "c'est probable que je le fasse, pour montrer l'exemple. Il y a un nombre de victimes qu'on n'ose pas imaginer. On est sur la partie émergée de l'iceberg".