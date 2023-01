Lames de rasoir dans des saucisses : qui veut la peau des chiens de Gerstheim ?

Qui veut la peau des chiens de Gerstheim ? Plusieurs propriétaires de chiens de cette petite commune du Bas-Rhin (sud de Strasbourg, au bord du Rhin) de 3.400 habitants ont retrouvé dans leur cour des lames de cutter ou des rasoirs. Parfois cachés dans de la nourriture comme des saucisses. Les premières lames ont été retrouvées il y a un peu plus d'un an. Les dernières au mois d'octobre.

C'était chez Marie-Louise Geissel et son mari. "Un ouvrier a sonné. Je l'ai accompagné en bas. J'ai vu que le chien mâchait ce truc. J'a regardé c'était un morceau de saucisse, avec une lame de cutter. J'ai paniqué parce que s'il avale ça, c'est foutu, le chien est foutu, c'est cruel, cela ne se fait pas" dit-elle.

Des lames de cutter ou de rasoir retrouvées dans des saucisses à Gerstheim - Marie-Louise Geissel

Par chance, Rocco, le berger belge, n'a pas été blessé. Mais le mari de Marie-Louise surveille désormais systématiquement l'extérieur avant de sortir le chien. Même histoire chez la voisine, Annie, et son bobtail Patapouf. "Il y a eu plusieurs lames de rasoir. Dans notre cour, dans les cailloux. Je suppose qu'on l'a lancé par dessus la clôture. Une lettre de menaces aussi. Il n'y a pas de raison, c'est un chien qui est dedans la nuit, qui n'aboie que si quelqu'un passe. Mais c'est dangereux. Imaginez si un petit enfant l'avait mâché ?" plaide cette habitante.

Des lames de rasoir ou de cutter ont été retrouvées dans au moins trois maisons des alentours. Alors le maire a décidé de prévenir sa population dans le bulletin municipal. "Dès que ce sont des atteintes à la population et aux animaux, cela nous interpelle. On a saisi les services de la police municipale et de la gendarmerie" explique Julien Koegler, maire de Gerstheim.

Des plaintes à la gendarmerie ont donc été déposées. Un signalement auprès du procureur de la République effectué. Mais pour l'instant l'homme ou la femme qui en veut aux chiens de Gerstheim court toujours.