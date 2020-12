Lampaul-Plouarzel : un septuagénaire soupçonné de trafic de cocaïne

Les enquêteurs le soupçonnaient depuis plusieurs mois de se livrer à un trafic de cocaïne. Un septuagénaire a été interpellé à Lampaul-Plouarzel, dans le nord-Finistère et comparaissait ce vendredi devant la justice à Brest.

Depuis plusieurs mois, la police soupçonnait un habitant de Lampaul-Plouarzel de se livrer à du trafic de drogue, et plus particulièrement de cocaïne. Une enquête a permis de confirmer leurs soupçons. En début de semaine, ce mardi, un septuagénaire a été interpellé et plusieurs témoins, des consommateurs, ont été entendus.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs n'ont pas trouvé de drogue, mais l'enquête a établi que le septuagénaire était très défavorablement connu des forces de l'ordre. Il éculait de la drogue sur tout le département du Finistère. Il comparaissait en comparution immédiate ce vendredi.