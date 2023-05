Lampertheim : un animateur de centre de loisirs devant la justice pour des agressions sexuelles sur 17 enfants

Après presque deux ans de procédure , un ancien animateur de périscolaire de Lampertheim comparaît devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ce mardi et ce mercredi pour des agressions sexuelles sur des enfants et des adolescents.

Les faits reprochés à l'ancien animateur se sont déroulés de 2008 à 2021 sur 17 enfants : 16 filles et un garçon âgés de 6 à 14 ans à l'époque et sa propre belle-sœur, plus jeune que lui de 20 ans.

ⓘ Publicité

L'homme, père de famille et salarié du centre depuis 2000, agissait le plus souvent en prenant les enfants sur ses genoux, et les touchait au-dessus ou en dessous des vêtements. Des faits reconnus au cours de la procédure par l'ancien animateur, après une phase de déni. Il a d'abord reconnu des attouchements, puis a avoué des agressions sexuelles.

"Nous attendons qu'il assume ses responsabilités devant le tribunal", a déclaré Olivier Zaiger, l'avocat du centre de loisirs. "Notre crainte, c'est que ce dossier ne soit que la face visible de l'iceberg", a-t-il complété, s'interrogeant sur la possibilité que d'autres agressions sexuelles n'aient pas été portées à la connaissance des enquêteurs. Des enquêteurs qui estiment qu'il a été en contact avec près de 2 000 enfants durant sa carrière.

"Il y avait plusieurs mises en garde de ses collègues"

Plusieurs signaux auraient dû alerter plus tôt estime de son côté Me Noémie Coutrot-Cieslinski. Elle représente l'association Agir contre la prostitution des enfants, partie civile dans cette affaire : "les autres animateurs et la direction du centre de loisirs ont témoigné du fait qu'il était très proche des enfants et que en effet il les prenaient régulièrement sur ses genoux. Il y avait eu plusieurs mises en garde."

Le suspect, placé en détention provisoire en mars 2022, comparaîtra détenu. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende. Il devra aussi répondre de détention de milliers d'images pédopornographiques, retrouvées sur son matériel informatique.