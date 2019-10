Le député François Ruffin lance une pétition contre le manque de place dans le train Amiens-Paris de 8h23

François Ruffin a lancé ce mardi 15 octobre une pétition pour réclamer plus de places dans le train Amiens-Paris de 8h23. 320 usagers déjà excédés par les retards récurrents sur la ligne ont déjà signé. Le député Picardie Debout de la Somme espère mettre la pression sur la SNCF.

Ce mardi 15 octobre, François Ruffin a lancé une pétition pour réclamer plus de places dans le train de 8h23 reliant Amiens à Paris. Une ligne connue depuis des années pour ses problèmes de matériel, de ponctualité et justement de manque de places. Pour le député Picardie Debout de la Somme, la situation n'est plus acceptable.

De nouveaux trains flambants neufs ont pourtant été mis en circulation depuis plusieurs semaines. Une mesure insuffisante puisque rien n'a changé et les trains sont même plus petits que l'année dernière assurent les usagers.

La situation du 8h23 désespèrent les passagers de la ligne Amiens-Paris Copier

La région Hauts-de-France estime qu'il ne s'agit pas d'un problème de matériel. Les wagons existent et sont à la disposition de la SNCF d'après Franck Dhersin, président de la commission transport de la région. Selon lui, la SNCF utiliserait une partie de ces nouveaux trains pour compenser des pannes sur d'autres lignes.

De son côté, la SNCF a refusé, pour l'instant, de communiquer sur la situation du 8h23.