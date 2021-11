Lancement de la concertation publique sur le projet de construction de la nouvelle prison de Nîmes

Nouvelle étape dans le projet de construction de nouvelle prison du Gard qui doit sortir de terre en 2027. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) lance la concertation préalable sur le projet de ce nouvel établissement pénitentiaire de 700 places au sud de Nîmes, non loin de Générac, sur l’ancien site de construction de la ligne LGV Oc’via. La population est invitée à s’exprimer sur le projet entre le 6 décembre 2021 et le 28 janvier 2022.

Le calendrier du projet prévoit une enquête publique en 2022, un démarrage des travaux en 2024 et une mise en service de l’établissement à l’horizon 2027. Conformément au code de l’environnement et au code de l’urbanisme, l’APIJ associera pleinement le public au projet, en particulier les habitants de Nîmes et des communes voisines d’Aubord, Milhaud et Générac. Le dossier de concertation du projet, ainsi qu’un dépliant synthétique, seront disponibles prochainement auprès de la préfecture du Gard et des trois mairies concernées. Ils seront également accessibles sur le site internet du projet : www.concertation-justice-nimes.fr.

Entre le 6 décembre 2021 et le 28 janvier 2022 inclus, toute personne qui le souhaite pourra s’exprimer par les moyens de son choix, sur le site internet du projet, sur les registres publics disponibles à la préfecture et dans les mairies des trois communes aux horaires d’ouvertures des institutions.

Réunion publique le 20 janvier

Il sera également possible d'envoyer un courrier à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), à l’adresse suivante : Service Foncier et Urbanisme, Établissement pénitentiaire de Nîmes - Concertation préalable Immeuble Okabé – 67, avenue de Fontainebleau – 94 270 Le Kremlin Bicêtre.

Il sera également possible de transmettre un avis ou de poser des questions à Pierre-Yves Guihneuf, garant désigné par la Commission nationale du débat public par courriel à l'adresse pierre-yves.guiheneuf@garant-cndp.fr; ou par voie postale : Commission nationale du débat public à l’attention de Pierre-Yves Guihneuf, garant, 244 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris.

Enfin, trois permanences seront tenues dans les mairies par l’APIJ : Le 13 décembre de 9h30 à 12h30 à Aubord, le 13 décembre de 14h00 à 17h à Milhaud et le 14 décembre de 9h30 à 12h30 à Générac. Enfin, une réunion publique se déroulera le 20 janvier 2022 à 18h30, au Centre socioculturel, 2 bis avenue Yves-Bessodes à Générac. A noter que cette réunion sera retransmise en streaming sur le site de la concertation ainsi que sur celui de l’APIJ.