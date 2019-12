Landéda : une fillette de 12 ans laissée dans la voiture de ses parents en boîte de nuit

Dans la nuit de vendredi à samedi, une fillette de 12 ans appelle les secours. Elle se réveille dans la voiture de son beau-père, transie de froid et paniquée. Ses parents étaient en boîte de nuit.

Landéda, France

Vers 3h30, dans la nuit de vendredi à samedi, le centre opérationnel de Quimper reçoit l'appel d'une jeune fille de 12 ans. Elle se trouve dans la voiture de son beau-père, à Landéda (Finistère). Elle s'est endormie vers minuit. Un homme se trouve lui aussi dans le véhicule, ce qui aurait entraîné son réveil. En pleine tempête, paniquée et ayant visiblement très froid, elle appelle donc le 17 depuis son téléphone portable.

Le beau-père et la mère en boîte de nuit

La brigade de Plabennec retrouve la voiture et la jeune mineure. Le beau-père et la mère sont en train de passer la soirée dans une boîte de nuit. Venus depuis la Corse dans le Finistère, ils sont fortement alcoolisés. Le beau-père est placé en cellule de dégrisement, tout comme la mère dont le comportement se révèle injurieux et provocateur.

La jeune fille, grâce à l'aide du conseil départemental et de la gendarmerie, est gardée au chaud au urgences pédiatriques du centre hospitalier Augustin-Morvan de Brest. Une enquête est en cours pour définir les circonstances de l’événement.