Landéhen : déguisé en clown, il effraie des automobilistes avec une tronçonneuse

Les gendarmres de Lamballe lancent un appel à témoin. Ils recherchent l'auteur d'une mauvaise blague : un clown effrayant a menacé un individu avec une tronçonneuse samedi soir à Landéhen, dans les côtes d'armor.

En pleine nuit, vers deux heures du matin, dans la nuit du samedi 8 avril au dimanche 9 avril, un automobiliste roule au niveau de Landéhen. Tout à coup, il aperçoit un clown arriver dans sa direction. Un clown avec un costume jaune fluo, un masque de soudeur, et surtout une tronçonneuse à la main.

Rapidement, l'automobiliste s'éloigne et prévient les gendarmes. Lorsque les forces de l'ordre arrivent quelques minutes plus tard, l'effrayant clown est toujours là. Il tente de s'enfuir mais il est rattrapé par l'automobiliste. S'ensuit une petite bagarre. Le clown parvient à s'échapper et disparaît dans la nuit.

Les gendarmes ne retrouvent que le costume, la tronçonneuse et le masque.

Selon l'automobiliste, il y avait aussi 2 autres personnes avec le clown, probablement des jeunes, de 16 ou 17 ans.

Les gendarmes penchent donc plutôt pour une mauvaise blague. Mais ils réagissent tout de suite. Pas question de voir resurgir la mode des clowns terrifiants. Ils lancent donc un appel à témoin.