Landes : 1000 euros d'amende pour une gifle entre un automobiliste et un piéton

Une peine lourde pour un tribunal de police qui ne se prononce que sur des affaires de contraventions, des affaires moins graves que des délits. 1000 euros d'amende pour une gifle, voilà donc la peine prononcée ce lundi par le tribunal de police de Dax à l'encontre d'un jeune homme d'une vingtaine d'année. Il y a quelques semaines, devant le Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, ce jeune homme a violemment giflé un autre jeune homme pour un motif futile. La victime, le piéton, a râlé contre la compagne du prévenu qui ne s'était pas arrêtée pour le laisser passer alors qu'il traversait aux clous. Une affaire symbole de "l'hystérisation de la société", a commenté la vice-procureure de Dax après l'audience.

Augmentation des violences entre usagers de la route

C'est aussi ce que nous a confié le président du tribunal de police ce lundi. Il s'inquiète face à l'augmentation des violences entre usagers de la route qu'il observe depuis sept ans qu'il occupe ce poste. "Il y a 7 ans, j'avais une affaire par semaine de ce type" nous a-t-il dit hors micro. "Aujourd'hui, c'est 4 ou 5 par semaine pour une place de parking ou pour un mot trop haut".

Une inquiétude que le président du tribunal de police a aussi exprimée lors de l'audience : "on doit se comporter en humain pas en sauvage" a ainsi lancé le magistrat au prévenu du jour au moment de prononcer la condamnation. "Il faut vous calmer" a-t-il ajouté à l'adresse de la salle d'audience sachant qu'il allait juger une autre affaire du genre juste après cette histoire de gifle pour un passage piéton.

Cette gifle, c'est donc comme un symbole. Visiblement anecdotique sur le papier : une conductrice qui ne s'arrête pas à un passage piéton, un jeune homme engagé sur ce passage qui râle à l'adresse de la conductrice et puis le compagnon de la conductrice, le passager, qui ne supporte pas cette invective, qui rattrape le piéton et qui lui assène une lourde gifle.

Anecdotique ? "Non", répond maître Lucie Chimits. "On a vu des dossiers similaires finir avec un mort", plaide l'avocate de la victime. Car la gifle était violente. Reçue sur l'oreille, le piéton a perdu près de 30% d'audition selon l'expertise médico-légale. Et les médecins ne savent pas si cela va revenir.

Une gifle qui coûtera donc au moins 1000 euros à son auteur, par ailleurs déjà connu de la justice pour des faits de violence. Au moins 1000 euros, car il y a certes l'amende prononcée par le tribunal de police de Dax ce lundi, mais c'est sans compter l'indemnisation de la victime qui sera décidée en janvier lors d'une audience civile après des expertises médicales quant à la perte d'audition occasionnée par la gifle.