Landes: 106 000 foyers vont voir leur impôt sur le revenu baisser

Mont-de-Marsan, Landes, France

C'est une des réponses à la crise des gilets jaunes! Emmanuel Macron avait annoncé en avril dernier une baisse de 5 milliards d'euros par an de l'impôt sur le revenu pour 2020. Elle entre en vigueur en ce moment. 17 millions de ménages français sont concernés. Avec le prélèvement à la source, vous le constaterez sur votre bulletin de paye du mois de janvier grâce au système de prélèvement à la source.

Une moyenne de 305 euros de baisse d'impôts pour les contribuables landais

Le ministère de l'Économie et des Finances communique ce mardi 28 janvier les chiffres des baisses moyennes par foyer appliquées dans chaque département depuis ce mois de janvier. Sur les 114 000 foyers fiscaux imposables dans les Landes, 106 000 vont ainsi bénéficier de la mesure Macron. Soit près de 93% des contribuables landais. Il n'y a pas de démarches à faire. Le fisc a mis automatiquement à jour son taux de prélèvement. Vous le constaterez à la ligne "salaire net après impôts".

En moyenne, les ménages landais vont économiser 305 euros sur l'année; soit une trentaine d'euros en plus sur le salaire chaque mois. A nuancer bien sûr suivant la tranche d'imposition dans laquelle vous vous trouvez. 350 euros de gain moyen par an si vous êtes dans la première tranche. 180 euros si vous êtes dans la deuxième tranche. Au niveau national, le montant de cette baisse s'élève à 301 euros en moyenne, pour plus de 17.000 foyers imposables.

Ces gains sont-ils définitifs?

Les montants prélevés à la source, chaque mois, restent des estimations, proches de la réalité normalement. Nouvelle déclaration des revenus en mai prochain. Des régularisations seront, alors, effectuées : « Mais elles seront à la marge » rassure le fisc. Si vous êtes concernés, vous avez reçu il y a quelques semaines un mail de l'administration fiscale. Et pour savoir quelle somme exacte va vous rendre Bercy, rendez-vous sur le simulateur mis en ligne sur le site des impôts.