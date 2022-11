Landes : 168 animaux retrouvés chez un particulier dans des "conditions dramatiques"

C'est une opération d'envergure qu'ont mené ce mardi 8 novembre les gendarmes de la compagnie de Mont-de-Marsan, aidés des services vétérinaires des Landes et de membres de la SPA (Société protectrice des animaux) : ils sont intervenus au domicile d'une Landaise pour sauver plus de 168 animaux, qui étaient élevés dans des "conditions dramatiques", selon le parquet de Mont-de-Marsan. Le nom de la commune n'a pas été précisé. Selon nos informations, il s'agit d'un village de Chalosse.

Sur place, au domicile de cette Landaise, les agents de l'Etat trouvent de nombreux chiens (48), des chiots (22), mais aussi des moutons, chevaux, cochons, cochons d'Inde, gerbilles, etc. Ils sont élevés dans des conditions sanitaires déplorables, selon le parquet de Mont-de-Marsan, qui précise que certains animaux étaient dénutris, passaient leurs journées dans des cages et que d'autres, blessés, ne recevaient pas les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan et l'éleveuse sera entendue prochainement, avant d'éventuelles poursuites. Il semble, selon les premiers éléments de l'enquête, que celle-ci ne faisait pas commerce des animaux. Il n'y avait pas de but lucratif. Elle "s'entourait de manière compulsive d'animaux alors qu'elle était dans l'incapacité de s'en occuper", selon une source proche de l'enquête.

Les animaux recueillis par des refuges

Ces derniers mois, les faits avaient été découverts par les services vétérinaires, ce qui a conduit le parquet de Mont-de-Marsan à ouvrir une enquête et à ordonner l'opération de ce mardi.

Les 168 animaux ont été récupérés par plusieurs associations de protection des animaux (dont principalement la SPA) et recueillis par plusieurs refuges un peu partout en France.