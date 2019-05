Landes : trois pêcheurs en détresse, sauvés au large de Vielle-Saint-Girons

Capbreton, France

Trois pêcheurs de Capbreton ont été sauvés ce jeudi midi, par un hélicoptère de la gendarmerie de Bayonne. Leur bateau de pêche était coincé à 100 mètres du bord de mer, dans le secteur de Vielle-Saint-Girons.

D'après le CROSS ETEL (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), qui surveille la façade Atlantique, le filet de pêche du bateau de Capbreton s'est coincé dans l'hélice, ce qui a stoppé net le navire. A ce moment-là, il y a de fortes vagues et il est urgent d'évacuer les pêcheurs landais. C'est un hélicoptère de la gendarmerie qui les évacue de la zone, ils sont sains et saufs mais choqués.

Le bateau est en cours de remorquage

La SNSM (société nationale de sauvetage en mer) remorque, en ce moment même le bateau landais, il devrait arriver au port de Capbreton vers 16h30 selon Patrick Muzellec, le président de la SNSM des Landes. Pour sortir le bateau, les secouristes ont découpé une partie du filet de pêche, ancré dans le fond de la mer. Pour le moment, la partie qui est restée dans l'eau ne peut pas être retirée car c'est trop dangereux de plonger à cause de la mer agitée.