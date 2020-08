Un quadragénaire landais a été condamné ce jeudi à 4 ans de prison ferme pour avoir mis le feu à la maison de son ex compagne. Les faits s'étaient déroulés le 15 août dernier à Rivière-Saas-et-Gourby. Il a été incarcéré à l'issu de son procès en comparution immédiate.

Landes : 4 ans de prison pour avoir mis le feu à la maison de son ex compagne

C'était le 15 août dernier à Rivière-Saas-et-Gourby. Cet homme de 44 ans, décrit comme fragile psychologiquement, s'est rendu chez son ex compagne avec laquelle il a des enfants. L'enquête minutieuse des gendarmes des Landes a permis d'établir qu'il s'est introduit dans le domicile de son ex en son absence et lui aurait téléphoné, à plusieurs reprises, pour la menacer de mettre le feu à la maison si elle ne le rejoignait pas.

Si devant les enquêteurs il n'a pas reconnu avoir mis le feu à la maison, la justice en a décidé autrement et a donc condamné l'homme pour incendie volontaire. La maison a été partiellement détruite par les flammes et heureusement, comme elle était vide de ses occupants, il n'y a pas eu de blessé. L'ex compagne a du être relogée.

Lors de son procès en comparution immédiate ce jeudi, le ministère public avait requis 7 ans de prison ferme, la déchéance de son autorité parentale, l'interdiction de posséder une arme et un suivi socio-judiciaire. Le tribunal a choisi de condamner ce landais de 44 ans à 4 ans de prison et à un suivi socio-judiciaire. Il a été placé en détention dès sa sortie du tribunal judiciaire de Dax.