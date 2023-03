Landes : 40 ans après sa première condamnation, il est à nouveau condamné

Il a une certaine expérience des tribunaux. Un homme de 59 ans a été condamné ce vendredi 24 mars par le tribunal de Mont-de-Marsan, dans les Landes, à 10 mois de prison ferme pour une série de vols. Il s'agit de vols de sacs à main, de bijoux, de cartes bancaires, qui ont eu lieu entre juillet et novembre 2022 chez des particuliers ou dans des voitures, à Villeneuve-de-Marsan et Saint-Cricq-Villeneuve. Il est aussi condamné pour une tentative de vols de métaux en mars 2023 à Le Frêche. Et il cumule un très long palmarès judiciaire.

Sa première condamnation a en effet été enregistrée le 23 mars 1983. 40 ans et un jour après, il est donc condamné une énième fois. Difficile de compter tant l'énumération de son casier judiciaire est longue : énormément de condamnations pour vols, vols par escalade, escroqueries, recels... mais il y a aussi des violences, des refus d'obtempérer, des trafics et des usages de stupéfiants, et des conduites sans permis.

"Pas vu, pas pris"

Cet homme très mince, de taille moyenne, l'air joueur, les cheveux courts, grisonnants, est très à l'aise devant le tribunal. Sa particularité ? "Il ne reconnaît que quand il est pris la main dans le sac", assure le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson. "Pas vu, pas pris." Et celui-ci ajoute, sur un ton badin : "Il y a un débat sur les retraites en ce moment, vous avez vos annuités monsieur, vous pouvez arrêter tout de suite, la retraite des voleurs n'est pas impactée."

Son avocate, elle, insiste sur l'absence de preuves matérielles. Mais le tribunal retient finalement ces faisceaux d'indices qui conduisent tous à ce vieux routard du vol. Il fêtera donc son 40e anniversaire d'escroc en prison, puisqu'il a été immédiatement été incarcéré après son procès.