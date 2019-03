Sept chiots vivants jetés dans un container enterré

Vic-Fezensac, France

L'histoire se passe à Vic-Fezansac, dans la soirée du lundi 25 mars. Un habitant du quartier du Barry se balade près de la rivière, lorsqu'il entend des gémissements provenant des containers, à proximité de la rue La Fayette. Quand l'homme s'approche d'un peu plus près, il découvre un sac plastique posé juste à côté de la poubelle. Le sac remue, il décide de l'ouvrir et découvre à l’intérieur quatre petits chiots, dont trois sont déjà morts. L'adjointe au maire, Barbara Neto est prévenue des faits et arrive sur place : "Des riverains se sont arrêtés pour s'occuper tout de suite de l'animal, gelé."

Ils étaient tout petits, ils venaient de naître - Barbara Neto, première adjointe au maire.

Ce n'est pas tout : l'homme entend des gémissements provenant des containers enterrés. Il regarde dans la poubelle : d'autres chiots sont en train de gémir tout au fond. Il appelle les pompiers, qui arrivent sur place dans la foulée. L'un d'entre eux descend dans le container et en remonte 3 autres chiots. Sur les trois animaux, deux sont très mal en point. Le vétérinaire de Vic-Fezansac est appelé à l'aide, mais il ne parvient pas à sauver les deux petits chiens, trop affaiblis. "Ils étaient tout petits, ils venaient de naître. Il fallait les réchauffer et les nourrir au biberon", témoigne Barbara Neto.

Au total, sur les 7 chiots, seulement deux ont survécu. Les deux chiots sont désormais en sécurité, adoptés par un jeune couple de Vic-Fezansac. Aux dernières nouvelles (mercredi 27), ils sont en bonne santé. La mairie de Vic-Fezansac se réserve le droit de porter plainte.