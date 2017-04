Landes : 800 euros d’amende pour "l'homme en slip à la pelle"

Le tribunal correctionnel de Dax condamne ce jeudi le Landais Jean-Marc Dutoya à 800 euros d’amende. "L’homme en slip à la pelle" avait, en novembre 2015, repoussé à coup de pelle de son terrain Allain Bougrain Dubourg et des activistes de la cause animale.

Jean-Marc Dutoya est condamné ce jeudi à 800 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Dax, pour avoir, fin 2015, repoussé à coup de pelle des militants de la Ligue pour la protection des oiseaux, en lutte contre la chasse à la matole. Lors du procès du retraité de 67 ans, en février dernier, le procureur de la République de Dax avait requis trois mois de prison avec sursis et 400 euros d'amende à son encontre. Quatre à cinq mois de prison avec sursis avaient été demandés par l'accusation contre son frère Patrick, et des amendes pour son fils Eric.

Devenir "l'homme en slip à la pelle"

Le 9 novembre 2015, Jean-Marc Dutoya devenait célèbre. A Audon, près de Tartas, Alain Bougrain-Dubourg et des militants de la LPO faisaient irruption à cinq mètres de sa propriété, pour détruire des pièges à oiseaux. Le fils du propriétaire et son oncle tentent d’abord de repousser les militants, avant que Jean-Marc Dutoya, qui était en train de faire sa toilette, ne sorte en slip, armé d’une pelle, pour leur prêter main forte. Le tout sous le feu des caméras de France Télévision. Cette image sera reprise partout dans le monde, et deviendra un même, une parodie sur internet.

