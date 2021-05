Landes : à Montgaillard, un pêcheur en détresse sur l'Adour sauvé mais verbalisé

Un jeune pêcheur de 22 ans a été sauvé après un naufrage sur l'Adour, à Montgaillard, ce dimanche 9 mai. Parti pêcher de nuit, son bateau s'est retrouvé bloqué au milieu du fleuve. Il a été secouru par les pompiers, mais verbalisé par les gendarmes pour non respect du couvre-feu et pêche de nuit.

Un jeune homme de 22 ans s'est retrouvé bloqué au milieu de l'Adour, en pleine nuit, ce dimanche 9 mai à Montgaillard (Landes), près de Grenade. Il était parti pêcher vers 22h, mais son bateau s'est échoué sur un rocher.

Une fois coincé, de nuit, impossible pour le jeune pêcheur de dégager son bateau. Le temps était agité, il y avait du vent et il pleuvait, donc impossible aussi de regagner à la nage l'une ou l'autre rive.

Le pêcheur a appelé les secours, qui sont arrivés sur place rapidement. Deux sauveteurs aquatiques du centre de secours de Grenade se sont chargés d'aller récupérer le naufragé et de le ramener au sec.

Sauf que sur la berge, des gendarmes attendaient le jeune homme, prévenus de l'incident. Les agents verbalisent le pêcheur tout juste sauvé des eaux avec deux amendes bien salées : l'une de 135 euros pour non respect du couvre-feu, et l'autre pour pêche de nuit, une pratique interdite, et qui peut coûter entre quelques centaines et un millier d'euros.