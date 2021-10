Landes : appel à témoins après la disparition d'un enfant de 12 ans à Saint-Yaguen

Un enfant de 12 ans a disparu ce lundi 25 octobre entre 3h00 et 7h45 du matin sur la commune de Saint-Yaguen. La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins.

La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un enfant. Agé de 12 ans, il a disparu ce lundi 25 octobre entre 3h et 7h45 du matin sur la commune de Saint-Yaguen dans les Landes.

Il mesure 1m55, a les cheveux bruns et serait vêtu d'un jean et d'une veste kaki chaude à capuche. L'enfant porterait aussi des baskets et un sac à dos noir.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de Tartas au 05 58 73 88 40.