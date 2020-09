Landes : appel à témoins après la disparition d'un homme à Mimbaste

La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme à Mimbaste. Bruno G., 58 ans, n'a pas donné signe de vie depuis ce samedi à 16h30.

Il circulerait sur un vélo de couleur gris, noir et bordeaux, selon les gendarmes. Il mesure 1m75 pour 70 kg. Il a des cheveux gris et courts et une longue barbe grise. Il porte un tee-shirt gris et un bermuda en jean.

Toutes les personnes susceptibles de fournir des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de Peyrehorade au 05 58 73 74 90.