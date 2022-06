Landes : après 44 heures retranché, le forcené a été interpellé à Campet-et-Lamolère

L'intervention des forces de l'ordre est désormais terminée à Campet-et-Lamolère (Landes) : les gendarmes ont interpellé ce jeudi 30 juin vers 15h l'homme d'une soixantaine d'années qui s'était retranché depuis mardi soir 19h dans sa maison avec des armes, déclenchant l'intervention du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, dans cette commune située près de Mont-de-Marsan. Cet homme a fini par appeler la gendarmerie par téléphone ce jeudi, demandant de l'aide. Les hommes du GIGN sont alors intervenus et l'ont interpellé.

Un voisin a alerté les gendarmes

Cette intervention met fin à 44 heures de siège autour de sa maison à Campet-et-Lamolère. Mardi soir, c'est un voisin qui a alerté les forces de l'ordre, après avoir repéré cet homme muni d'un fusil de chasse à la main. "En rentrant des courses, j'ai garé ma voiture et il m'a crié dessus, comme il le fait souvent. Mais j'ai vu qu'il tenait une arme par le canon, donc là j'ai appelé la gendarmerie" témoigne cet habitant. Il décrit son voisin comme un individu instable psychologiquement : "Ca fait huit ans que l'on habite ici et depuis huit ans il crie tout seul. Au début on pensait qu'il parlait à quelqu'un au téléphone mais après on a compris qu'il parlait à la télévision."

Mardi soir, les gendarmes, arrivés sur place, ont d'abord cherché à sécuriser la zone. Une vingtaine d'habitants aux alentours ont reçu l'ordre de se confiner chez eux. Puis, ils ont été évacués mercredi matin. Certains ont été recueillis à la salle des fêtes de Campet-et-Lamolère. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ils ont été invités à se faire loger par des amis ou de la famille.