Landes : après un cambriolage, une restauratrice interpelle ses voleurs avec humour sur Facebook

Julie, gérante du restaurant la Popotte à Angresse, entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Hossegor dans les Landes, a eu une mauvaise surprise ce dimanche matin en arrivant dans son restaurant. Une des fenêtres avait été forcée et les frigos étaient mal fermés. Elle fait donc le tour pour constater ce qui a pu être volé : les cartons d'alcool sont toujours là, l'enceinte et le téléphone aussi, tout ce qui a finalement un peu de valeur. Les voleurs sont simplement repartis avec les fondants au chocolat pas encore cuits et les pièces de 10 centimes ! "Apparemment ils cherchaient vraiment juste quelque chose à manger, ils ont dû avoir envie d'un petit gâteau au chocolat pendant la nuit", explique-t-elle.

Un petit message adressé aux voleurs sur Facebook

Julie soupçonne donc des adolescents ou des enfants. Elle décide de prendre cet événement avec humour et écrit un petit message sur Facebook pour les interpeller : "A toi petit, qui est entré dans le restaurant cette nuit, et qui a volé MES fondants au chocolat (pas cuits), sache qu'il faut les faire cuire à 200 degrés pendant 7 minutes pour qu'ils soient bien coulants !!! Qu'ils soient au moins bons !"

Le message écrit par Julie, la gérante de la Popotte à Angresse, sur Facebook - Capture d'écran Facebook

Parce que les petits cambrioleurs ont choisi les fondants crus, alors que juste au-dessus, dans le même frigo, il y avait les cuits, "donc je me suis dit, je vais leur dire comment les cuire", raconte-t-elle, "quitte à ce qu'ils me les volent, autant qu'ils les mangent !"

Quitte à ce qu'ils me les volent, autant qu'ils les mangent !

L'idée, c'était aussi de faire passer le message aux mamans, si jamais elles trouvaient chez elles par hasard des fondants au chocolat.

Une plainte déposée tout de même chez les gendarmes

La restauratrice a tout de même appelé les gendarmes pour leur faire part de cette histoire, puisque la fenêtre a été un peu abîmée et au cas où d'autres patrons aient subi un passage chez eux également pendant la nuit.