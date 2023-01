Landes : attaquée par les chasseurs pour diffamation, la fondation Brigitte Bardot relaxée

Cette décision était très attendue. La fondation Brigitte Bardot est finalement relaxée, a annoncé ce mardi 17 janvier le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. La fédération de chasse des Landes avait porté plainte pour diffamation, en avril 2021 , suite à une campagne d'affichage choc de l'organisation de protection des animaux. Sur ces immenses affiches, on pouvait lire ce message : "Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous." La société d'affichage Clear Chanel, poursuivie également par la fédération des chasseurs, est de la même manière relaxée.

Les chasseurs condamnés à verser des dommages et intérêts

Non seulement la fédération des chasseurs des Landes est déboutée, mais elle devra par ailleurs payer 2000 euros de dommages et intérêts à la fondation Brigitte Bardot, et 2000 euros également à Clear Chanel, pour "abus de constitution de partie civile", juge le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Pour la fédération de chasse, assimiler les chasseurs à des tueurs représentait un amalgame insupportable. "C'est notre rôle d'association militante d'être dans la provocation, c'est notre droit au nom de la liberté d'expression", avait de son côté soutenu l'avocat de l'association de protection des animaux lors du procès, en novembre 2022.

Le parquet n'avait pas fait de réquisitions. Le code pénal prévoit une peine maximum de 12 000 euros d'amende pour diffamation publique.